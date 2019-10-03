Скачать
Четверг, 03.10.2019
Нардеп Беленюк - лучший спортсмен сентября в Украине (Фото, Видео)
Нардеп Беленюк - лучший спортсмен сентября в Украине (Фото, Видео)
Деревянченко и Головкин провели дуэль взглядов (Видео)
Деревянченко и Головкин провели дуэль взглядов (Видео)
Лугано - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Лугано - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Динамо - Шахтер и другие пары 1/8 финала Кубка Украины
Динамо - Шахтер и другие пары 1/8 финала Кубка Украины

Кадровая чистка: лидер Оклахомы может покинуть клуб

Кадровая чистка: лидер Оклахомы может покинуть клуб
13:39 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:"Оклахома" рассматривает варианты обмена одного из лидеров команды Стивена Адамса.

«Оклахома» рассматривает варианты обмена одного из лидеров команды Стивена Адамса. Об этом в интервью Heavy рассказал менеджер одной из команд лиги.

«Выставленная цена очень высока, слишком высока. Это ожидаемо и, возможно, ситуация изменится по ходу сезона. Сложно пойти на то, чтобы взять его контракт.

Многие команды хорошо упакованы на позиции центра, у вас есть «большой» и маленькая пятерка. Вы не можете просто взять и забрать себе такой контракт, как у него. В лиге немного команд, которые могут принять его».

Звездный Леонард провел первую тренировку за Клипперс

Стоит отметить, что нынешний контракт новозеландца с «Тандер» рассчитан на 2 года и 53 миллиона долларов.

Напомним, ранее «Оклахома» обменяла Расселла Уэстбрука в «Хьюстон» на Криса Пола.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, БК Оклахома, Стивен Адамс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Генк 0:0 Наполи: события матча
02 Барселона 2:1 Интер: дубль Суареса перечеркнул усилия Интера (Фото, Видео)
03 Ливерпуль получил наказание за нарушение регламента Кубка лиги
04 Деревянченко и Головкин провели дуэль взглядов (Видео)
05 Барселона сотворила камбэк в матче с Интером (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь