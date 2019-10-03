Кадровая чистка: лидер Оклахомы может покинуть клуб

Новости спорта:"Оклахома" рассматривает варианты обмена одного из лидеров команды Стивена Адамса.

«Оклахома» рассматривает варианты обмена одного из лидеров команды Стивена Адамса. Об этом в интервью Heavy рассказал менеджер одной из команд лиги.

«Выставленная цена очень высока, слишком высока. Это ожидаемо и, возможно, ситуация изменится по ходу сезона. Сложно пойти на то, чтобы взять его контракт.

Многие команды хорошо упакованы на позиции центра, у вас есть «большой» и маленькая пятерка. Вы не можете просто взять и забрать себе такой контракт, как у него. В лиге немного команд, которые могут принять его».

Стоит отметить, что нынешний контракт новозеландца с «Тандер» рассчитан на 2 года и 53 миллиона долларов.

Напомним, ранее «Оклахома» обменяла Расселла Уэстбрука в «Хьюстон» на Криса Пола.