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Саладуха пробилась в финал чемпионата мира в Дохе

Саладуха пробилась в финал чемпионата мира в Дохе
09:46 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Ольга Саладуха вышла в финал чемпионата мира в Дохе в тройном прыжке.

Украинская прыгунья Ольга Саладуха вышла в финал чемпионата мира в Дохе в тройном прыжке. После двух заступов 36-летняя спортсменка прыгнула на 14,32 м при квалификационных 14,30 м.

Стоит отметить, что благодаря прыжку на 14,32 метра Саладуха выполнила олимпийский норматив для участия в Олимпиаде-2020.

Еще одна украинка Анна Красуцкая прыгнула лишь на 13,16 метра. Это 25-й результат, который не позволил пробиться в финал соревнований.

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Финал в тройном прыжке состоится 5 октября. Чемпионат мира по легкой атлетике в Катаре завершится 6 октября. Пока у сборной Украины одна медаль - серебро 18-летней Ярославы Магучих в прыжках в высоту.

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Легкая атлетика, Ольга Саладуха, Новости легкой атлетики.
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