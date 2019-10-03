Украинец Кохан с личным рекордом занял 5-е место на ЧМ по легкой атлетике

Новости спорта:18-летний украинец не сумел побороться за медали.

Украинец Михаил Кохан занял пятое место в финале соревнований по метанию молота на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

В финале 18-летний Кохан показал результат 77,39 метра. Это новый личный рекорд украинца. Предыдущий лучший результат Михаила был равен 76,68 метра.

Золото чемпионата мира выиграл представитель Польши Павел Файдек (80,50 метра). Второе место занял француз Квентин Биго (78,19). Бронзу мирового первенства завоевал Бенце Халаш из Венгрии (78,18).

Напомним, что на мировом первенстве сборная Украины пока выиграла одну медаль. Прыгунья Ярослава Магучих завоевала серебро и установила мировой рекорд среди спортсменок младше 20 лет.

Чемпионат мира в Дохе проходит до 6 октября.