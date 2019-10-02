Верняев, Радивилов: состав сборной Украины на чемпионат мира по спортивной гимнастике

Новости спорта:Стал известен состав сборной Украины на ЧМ по спортивной гимнастике.

Стал известен состав сборной Украины по спортивной гимнастике на лицензионный чемпионат мира, который стартует 4 октября в Германии.

В заявку сборной Украины вошли 11 спортсменов: 6 мужчин и 5 женщин. Об этом сообщает “UA:Спорт" в Facebook.

В состав сборной Украины вошли:

мужчины - Олег Верняев, Игорь Радивилов, Петр Пахнюк, Владислав Грико, Евгений Юденков, Максим Василенко;

женщины - Анастасия Бачинская, Диана Варинская, Ангелина Радивилова, Валерия Осипова, Яна Федорова.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в немецком городе Штутгарт 4 — 13 октября.

Соревнования среди женщин начнутся в субботу, 5 октября, среди мужчин - в понедельник, 7 октября.