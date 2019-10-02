Скачать
Среда, 02.10.2019
Нардеп Беленюк - лучший спортсмен сентября в Украине (Фото, Видео)
Нардеп Беленюк - лучший спортсмен сентября в Украине (Фото, Видео)
Невероятный Пятов и яркий Марлос: обзор матча Аталанта - Шахтер (Видео)
Аталанта - Шахтер: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Стартует новый сезон НХЛ: где смотреть матчи в Украине
Стартует новый сезон НХЛ: где смотреть матчи в Украине
Украина вырвала победу у Катара и вышла в лидеры группы на ЧМ по баскетболу 3х3
Украина вырвала победу у Катара (Видео)

Верняев, Радивилов: состав сборной Украины на чемпионат мира по спортивной гимнастике

Верняев, Радивилов: состав сборной Украины на чемпионат мира по спортивной гимнастике
19:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Стал известен состав сборной Украины на ЧМ по спортивной гимнастике.

Стал известен состав сборной Украины по спортивной гимнастике на лицензионный чемпионат мира, который стартует 4 октября в Германии.

В заявку сборной Украины вошли 11 спортсменов: 6 мужчин и 5 женщин. Об этом сообщает “UA:Спорт" в Facebook.

В состав сборной Украины вошли:

мужчины - Олег Верняев, Игорь Радивилов, Петр Пахнюк, Владислав Грико, Евгений Юденков, Максим Василенко;

женщины - Анастасия Бачинская, Диана Варинская, Ангелина Радивилова, Валерия Осипова, Яна Федорова.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в немецком городе Штутгарт 4 — 13 октября.

Нардеп Беленюк - лучший спортсмен сентября в Украине (Фото, Видео)

Соревнования среди женщин начнутся в субботу, 5 октября, среди мужчин - в понедельник, 7 октября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гимнастика, Спортивная гимнастика, Олег Верянев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб: события матча (Фото, Видео)
02 Слова наставника Аталанты после матча с Шахтером в ЛЧ
03 Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 1 октября (Видео)
04 Аталанта 1:2 Шахтер: события матча (Видео)
05 Бенефис Пятова: Шахтер вырвал победу в матче с Аталантой на "Сан Сиро" (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь