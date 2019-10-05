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Суперлига: Химик на своей площадке в результативном матче обыграл Одессу

Суперлига: Химик на своей площадке в результативном матче обыграл Одессу
16:43 Сегодня Телеграф UA-football Фото: ФБУ

Новости спорта:Чемпион Украины с победы стартовал в новом сезоне Суперлиги.

Действующий чемпион украинской Суперлиги южненский Химик в первом матче нового розыгрыша чемпионата одолел БК Одесса.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Химик - БК Одесса 100:94 (22:25, 28:26, 31:22, 19:21)

Химик: Уильямс (16 + 9 передач), Марченко (24 + 4 подбора), Войналович (9), Ковалев (20 + 5 подборов), Угба (6 + 7 подборов) - старт; Рябчук (14), Козак, Горобченко (3 + 5 передач), Салливан (8).

Одесса: Артамонов (23 + 11 передач), Мэйси (27 + 6 подборов), Носков (9), Холлоуэй (22 + 7 подборов), Новиков (2 + 5 подборов) - старт; Кадыгроб (3), Ли (8).

Мавпы и Запорожье стартовали с побед в новом сезоне

Самым результативным игроком матча стал лидер "Одессы" Брюс Мэйси, который набрал 27 очков. У "Химика" 24 балла на свой счет записал Кирилл Марченко.

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Суперлига, БК Химик, БК Одесса, ФБУ, Новости баскетбола.
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