Суперлига: Химик на своей площадке в результативном матче обыграл Одессу

Действующий чемпион украинской Суперлиги южненский Химик в первом матче нового розыгрыша чемпионата одолел БК Одесса.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Химик - БК Одесса 100:94 (22:25, 28:26, 31:22, 19:21)
Химик: Уильямс (16 + 9 передач), Марченко (24 + 4 подбора), Войналович (9), Ковалев (20 + 5 подборов), Угба (6 + 7 подборов) - старт; Рябчук (14), Козак, Горобченко (3 + 5 передач), Салливан (8).
Одесса: Артамонов (23 + 11 передач), Мэйси (27 + 6 подборов), Носков (9), Холлоуэй (22 + 7 подборов), Новиков (2 + 5 подборов) - старт; Кадыгроб (3), Ли (8).
Самым результативным игроком матча стал лидер "Одессы" Брюс Мэйси, который набрал 27 очков. У "Химика" 24 балла на свой счет записал Кирилл Марченко.