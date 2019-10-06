Украина сыграет против России в финале ЧМ по баскетболу 3х3

Новости спорта:Сборная Украины вышла в финал ЧМ по баскетболу 3х3.

Наша сборная U-23 обыграла Нидерланды и сыграет за титул против России.

Мужская сборная Украины U-23 по баскетболу 3х3 победила Нидерланды в полуфинале чемпионата мира со счетом 19:9 и в решающем поединке сыграет с Россией.

В 1/4 финала чемпионата мира U-23, который проходит в Китае, украинцы справились с Аргентиной 18:14.

Сборная России в параллельном полуфинале победила Сербию со счетом 21:17. Финальный поединок начнется сегодня в 15:05.

Напомним, в августе состоялся чемпионат Европы по баскетболу 3х3, на котором украинцы уступили в четвертьфинале Сербии.