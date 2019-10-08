Михайлюк и Лень неплохо показали себя в предсезонных матчах

Новости спорта:Украинцы активно готовятся к новому сезону НБА.

Два представителя Украины в НБА минувшей ночью поучаствовали в двух поединках в рамках подготовки к новому сезону в НБА,

Свингмен Святослав Михайлюк не помог своему Детройту справится с Орландо. Пистонс разгромно уступили франшизе из штата Флорида 91:115.

Украинец провел на паркете 15 минут, за которые набрал 8 очков, сделал 3 подбора и отдал 1 ассист.

Другой украинец также этой ночью потерпел поражение. Атланта не смогла справится в Нью-Орлеаном 109:133.

Алексей Лень, как и Михайлюк, сыграл 15 минут, но был полезнее на площадке. Центровой сумел набрать 14 очков и дважды нарушил правила.