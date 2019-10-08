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Игрок сборной Германии ограблен на €500 тысяч

Игрок сборной Германии ограблен на €500 тысяч
09:53 Сегодня Телеграф basket.com.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Дом Денниса Шредера обокрали больше, чем на полмиллиона.

Злоумышленники похитили деньги и драгоценности на сумму €500 тыс. у немецкого разыгрывающего Денниса Шрёдера, выступающего в НБА за "Оклахому". Воры проникли в его дом в Брауншвейге, сообщает издание Spiegel.

По информации источника, воры залезли в дом 26-летнего игрока в субботу ночью, при этом дверь была открыта. Преступники забрали ювелирные украшение и наличные деньги. Злоумышленников разыскивает полиция.

Шрёдер был выбран "Атлантой" под 17-м номером на драфте НБА в 2013 году. В 2018-м он в результате трехстороннего обмена перешел в "Оклахому".

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Всего в регулярных чемпионатах НБА он провел 431 матч, набирая в среднем 13,4 очка за игру, в плей-офф на его счету 34 встречи, где он в среднем набирал 12,2 очка.

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НБА, Новости спорта, Новости баскетбола, Сборная Германии по баскетболу, Деннис Шредер.
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