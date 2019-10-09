Как в Киеве встречали вице-чемпионов мира по баскетболу 3х3 (Видео)

Новости спорта:Мужская и женская сборные Украины вернулись домой из Китая, где выступали на чемпионате мира по баскетболу 3х3.

Мужская сборная в составе Антона Мусиенко, Евгения Балабана, Ивана Ткаченко и Никиты Руслова привезла с мирового первенства в Ланьчжоу серебряные награды. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

После теплой встречи в аэропорту “Борисполь” тренер мужской сборной Тимур Арабаджи прокомментировал удачное выступление команды в Китае.

Теплая встреча баскетболистов в Киеве:

“Несмотря на то, что на мировом первенстве команды были сильнее и разнообразнее, настроение ребят вести борьбу до последнего вылилося в серебряные награды. На сегодняшний день ребята показали свой максимум, но у них есть перспектива и есть куда расти, в том числе выступать на Мастерсах. Если наши игроки получат возможность играть как можно больше турниров высокого уровня, то медали у нас будут часто”, - отметил Арабаджи.

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 в составе Виктории Кондусь, Елены Бойко, Натальи Цюбик и Вероники Любинец на ЧМ U-23 завершила свое выступление по итогам группового раунда, трех побед в четырех матчах для выхода в плей-офф команде Дениса Спиридонова оказалось недостаточно.