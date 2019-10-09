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Баскетбол. Уэстбрук хочет сыграть на Олимпиаде-2020

Баскетбол. Уэстбрук хочет сыграть на Олимпиаде-2020
09:59 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Расселл Уэстбрук выразил желание сыграть за национальную сборную США на Олимпийских играх в Токио

Разыгрывающий Хьюстон Рокетс Расселл Уэстбрук выразил желание сыграть за национальную сборную США на Олимпийских играх в Токио в следующем году.

В составе главной команды страны Уэстбрук уже выигрывал золото Олимпиады в Лондоне в 2012 году, а также становился чемпионом мира на турецком мундиале в 2010-м.

Ранее помочь сборной в Токио вызвался звездный партнер Расса по Хьюстону Джеймс Харден, также готовы отправиться в Японию Стефен Карри и Дэмиен Лиллард.

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Напомним, минувшим летом национальная сборная США провалилсь на чемпионате мира в Китае, заняв только 7-е место. Многие звезды НБА добровольно отказались представлять страну.

Что касается Уэстбрука, минувшим летом звезда Оклахома Сити Тандер покинул единственную франшизу в своей профессиональной карьере после 11 сезонов и перебрался в Хьюстон.

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США, Баскетбол, Олимпиада, Новости баскетбола, Расселл Уэстбрук.
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