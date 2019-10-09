Звездный баскетболист стал одноклубником украинца Леня

Новости спорта:Атланта Хокс на официальном сайте объявили о подписании контракта с защитником Джорданом Сибертом.

Атланта Хокс на официальном сайте объявили о подписании контракта с защитником Джорданом Сибертом.

Опыт игры Сиберта в элитном американском чемпионате ограничивается одним матчем за Атланту по ходу прошлого регулярного чемпионата, когда баскетболист подписал с франшизой 10-дневный контракт.

Сиберт также представлял Атланту в четырех матчах минувшей Летней лиги (два из них — в старте) и набирал 14,8 очка за матч.

27-летний баскетболист играл за Эри БейХокс в Лиге развития, провел 42 матча в течение прошлого сезона и в среднем за игру приносил команде 16 очков.

Напомним, за Атланту также выступает украинский центровой Алексей Лэнь, набравший 14 очков во вчерашнем предсезонном матче команды с Нью-Орлеан Пеликанс.

Регулярный чемпионат для Хокс стартует в ночь на 25 октября матчем против Детройт Пистонз.