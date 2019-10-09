Китай запретил трансляцию НБА, которая рискует потерять 4 миллиарда долларов

Новости спорта:Как один пост в Твиттере изменил отношения Китая к НБА.

Все началось с одного твитта менеджера команды Houston Rockets Дэрила Мори.

На фоне протестов в Гонконге и позиции Китая менеджер техасского клуба НБА решил поддержать протестующих. "Сражайся за свободу. Поддержи Гонконг", - написал Мори. За пару часов этот твитт был удален. Но винт событий уже был запущен.

Руководство НБА отреагировало на скандальный пост, но также поддержало право любого человека на свободу слова.

Это возмутило китайскую сторону:

"Выражаем в связи с этим решительное недовольство и протест. Полагаем, что любые высказывания, бросающие вызов государственному суверенитету и общественной стабильности, не подпадают под категорию права на свободу слова", - говорится в заявлении Центрального телевидения Китая.

8 октября в Китае отменили показ всех матчей НБА.

Китайский рынок НБА, который строился 20 лет, оценивается в 4 миллиарда долларов. Это самый большой зарубежный рынок НБА.

Напомним, за Хьюстон выступал знаменитый китайский баскетболист Яо Мин.

Владелец команды и сам менеджер Дэрил Мори уже извинились перед китайской стороной. Посмотрим, как отреагирует на это Китай.