23-летний баскетболист "Филадельфии" Бен Симмонс забросил первый трехочковый в карьере. Симмонс отличился в предсезонном матче с "Гуанчжоу" (144:86).

Всего Бен провел на площадке 21 минуту, набрав 21 очко.

THIS IS NOT A DRILL.

BEN SIMMONS MADE A THREE.

THIS IS NOT A DRILL. pic.twitter.com/A2He5Ed75S

— NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) October 9, 2019