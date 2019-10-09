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Запорожье вырвало победу у Харьковских Соколов в последней атаке

Запорожье вырвало победу у Харьковских Соколов в последней атаке
22:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Команда из Харькова потерпела четвертое поражение подряд.

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги. «Харьковские Соколы» уступили дома «Запорожью» 86:90.

Новички Суперлиги - «Харьковские Соколы» играли первый домашний поединок в сезоне. Соперником харьковчан было «Запорожье» и интрига в матче держалась до последней атаки. За 11 секунд до конца основного времени гости вышли вперед на четыре очка 90:86 и удержали преимущество.

Это вторая победа в сезоне «Запорожья», которое набрало 5 очков и возглавило турнирную таблицу Суперлиги. А вот харьковчане пока проиграли все четыре матча чемпионата. Самые результативные игроки матча: Лью Столлворт (25 очков) у «Запорожья» и Карим Джамар (19 очков + 10 подборов) у «Соколов».

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Напомним, 6 октября в баскетбольной Суперлиге «Днепр» на выезде обыграл «Черкасских Мавп» 78:67, «Киев-Баскет» дома победил «Харьковских Соколов» 79:71, а «Прометей» нанес поражение «Николаеву» 115:86.

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Баскетбол, Суперлига, ФБУ, БК Запорожье.
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