Запорожье вырвало победу у Харьковских Соколов в последней атаке

Новости спорта:Команда из Харькова потерпела четвертое поражение подряд.

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги. «Харьковские Соколы» уступили дома «Запорожью» 86:90.

Новички Суперлиги - «Харьковские Соколы» играли первый домашний поединок в сезоне. Соперником харьковчан было «Запорожье» и интрига в матче держалась до последней атаки. За 11 секунд до конца основного времени гости вышли вперед на четыре очка 90:86 и удержали преимущество.

Это вторая победа в сезоне «Запорожья», которое набрало 5 очков и возглавило турнирную таблицу Суперлиги. А вот харьковчане пока проиграли все четыре матча чемпионата. Самые результативные игроки матча: Лью Столлворт (25 очков) у «Запорожья» и Карим Джамар (19 очков + 10 подборов) у «Соколов».

Напомним, 6 октября в баскетбольной Суперлиге «Днепр» на выезде обыграл «Черкасских Мавп» 78:67, «Киев-Баскет» дома победил «Харьковских Соколов» 79:71, а «Прометей» нанес поражение «Николаеву» 115:86.