Сенцов и другие освобожденные посетят матч Украина - Португалия

Новости спорта:Национальная сборная Украины проведет два домашних матча в отборе на Евро-2020.

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что на матч Украина - Португалия приглашены Олег Сенцов и другие освобожденные пленники Кремля.

Еще месяц назад команда Шевченко посвятила свою яркую победу в Литве этим людям, а сегодня они уже в Украине. К слову. Сенцов будет наблюдать за матчем в компании Олега Блохина и Игоря Беланова.

Напомним, сборная Украины сначала сыграет в Харькове против Литвы (11 октября в 21:45), а потом, 14 октября на День защитника Украины, против Португалии (21:45).

"Украинец-крымчанин и пылкий болельщик сборной Украины, который оказался сильнее всей авторитарной системы агрессора, – Олег Сенцов. Большая честь принимать такого гостя в Доме футбола, пообщаться и, пользуясь случаем, пригласить его вместе с другими освобождёнными пленными на матч Украина – Португалия, который состоится в День защитника Украины, 14 октября, на НСК «Олимпийский».

Месяц назад команда Андрея Шевченко посвятила Олегу и всем освобождённым патриотам свою яркую победу над литовцами. Теперь Герой Украины, храбростью и непокорённостью которого восхищается весь мир, сможет ответить сборной своей поддержкой в решающем матче с чемпионом Европы. Сделать это он может, надев уникальную вышивку, которую получил сегодня на добрую память о нашей встрече. Также Олег обрадовался, когда узнал, что будет болеть за сине-жёлтых в обществе Олега Блохина и Игоря Беланова, игрой которых он увлекался ещё в детские годы. Олег Сенцов – невероятно светлый и, кажется, выкованный из крепкой стали патриот, который прекрасно понимает, что его активная жизненная и гражданская позиция во время Революции достоинства и в заключении – это только начало и возможность сделать больше для родной страны. Горжусь знакомством и до встречи на НСК «Олимпийский»! Но перед этим матчем не менее важна для сборной наша поддержка и во встрече с Литвой в Харькове. Поэтому готовимся болеть за сине-жёлтых на ОСК «Металлист»!" — написал Андрей Павелко.