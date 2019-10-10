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Липовый и Герун средне сыграли в Еврокубке

Липовый и Герун средне сыграли в Еврокубке
16:48 Сегодня Телеграф basket.com.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинские игроки помогли своим клубам добыть победы в Еврокубке.

Защитник сборной Украины Александр Липовый в свой день рождения вышел в стартовой пятерке Промитеаса в домашнем матче 2-го тура Еврокубка против Монако.

Команда украинца уступила со счетом 74:77, а Липовый, отыграв 28 с половиной минут, набрал 10 очков (1/1 двухочковых, 2/8 трехочковых, 3/3 штрафных), сделал 3 подбора на своем щите и 1 передачу при 2 фолах (РЭ 9).

Бигмэн сборной Украины Владимир Герун, представляющий “Уникаху”, в матче против польской “Гдыни” сыграл менее результативно, однако его команда добыла выездную победу — 66:59.

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За 14 минут на площадке украинец набрал 2 очка (1/3 двухочковых), сделал 4 подбора на своем щите и поставил 1 блок-шот при 4 голах (РЭ 3).

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ФБУ, Еврокубок, Новости баскетбола, Александр Липовый, Владимир Герун.
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