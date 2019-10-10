Украинка помогла Фенербахче выиграть Кубок Президента (Фото)

Новости спорта:Алина Ягупова стала лучшим игроком Суперкубка Турции.

Алина Ягупова отлично отыграла матч за Кубок Президента Турции, где ее Фенербахче сумело обыграть Чукурову 86:62.

Украинка провела на паркете 26 минут, за которые набрала 25 очков (7/8 двухочковые, 3/11 трехочковые, 2/3 штрафные), собрала 6 подборов, отдала 2 передачи, поставила 1 блок-шот при 4 фолах и 2 потерях. Рейтинг эффективности +24.

Такая игра помогла Алине получить приз MVP матча. Для Фенербахче эта победа стала двенадцатой в истории этого Кубка.

"Это мой первый трофей за три года. Давно уже их не получала и не становилась MVP. Надеюсь, это только начало наших дальнейших побед.

Никогда раньше не приходилось играть при такой мощной поддержке болельщиков. Они похожи на футбольных фанатов", - прокомментировала победу украинская баскетболистка.