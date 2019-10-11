Айнарс Багатскис прокомментировал поражение от Химика

Новости спорта:Латышский наставник Киев-Баскета объяснил, почему не удалось обыграть Химик.

Дело не в том, что мы не старались. Мы старались как-то неправильно: спокойно, без агрессивности. В первой половине у нас не было защиты. Во второй половине была намного лучше защита, если не считать последние 10 пропущенных очков, когда мы умышленно фолили.

Нам не хватает постоянства. Делаем все, но как-то не можем до конца довести. Игра в профессиональном баскетболе начинается с агрессивности.

Если соперник забивает нам 46 очков в первой половине, мы можем бросать как боги. Мы должны забивать 50 очков. Это однозначно моя вина в том, что не так ясно, сильно и грубо сказал.

Будем это исправлять. Не надо ничего думать. Любой спорт начинается с агрессивности. Если мы типа выполняем какую-то установку, но только типа, это очень часто заканчивается броском. Сегодня не было защиты один на один.

По-моему, легко держать игроков, если соперник выбросил 16 трехочковых и попал 3. Мы наваливались, принимали неправильные решения и теряли ситуацию. Был бросок из под кольца, дополнительный бросок из под кольца или штрафные. Конечно, это самый легкий путь. Говорят "Я старался, но не получилось". Нифига не старались. Поздравляю "Химик". Я знал, что нас ждет здесь, но не смог достучаться. Будем делать выводы.