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Айнарс Багатскис прокомментировал поражение от Химика

Айнарс Багатскис прокомментировал поражение от Химика
09:41 Сегодня Телеграф basket.com.ua Фото: Фейсбук

Новости спорта:Латышский наставник Киев-Баскета объяснил, почему не удалось обыграть Химик.

Дело не в том, что мы не старались. Мы старались как-то неправильно: спокойно, без агрессивности. В первой половине у нас не было защиты. Во второй половине была намного лучше защита, если не считать последние 10 пропущенных очков, когда мы умышленно фолили.

Нам не хватает постоянства. Делаем все, но как-то не можем до конца довести. Игра в профессиональном баскетболе начинается с агрессивности.

Если соперник забивает нам 46 очков в первой половине, мы можем бросать как боги. Мы должны забивать 50 очков. Это однозначно моя вина в том, что не так ясно, сильно и грубо сказал.

Химик обыграл Киев-Баскет, Одесса уступила Мавпам

Будем это исправлять. Не надо ничего думать. Любой спорт начинается с агрессивности. Если мы типа выполняем какую-то установку, но только типа, это очень часто заканчивается броском. Сегодня не было защиты один на один.

По-моему, легко держать игроков, если соперник выбросил 16 трехочковых и попал 3. Мы наваливались, принимали неправильные решения и теряли ситуацию. Был бросок из под кольца, дополнительный бросок из под кольца или штрафные. Конечно, это самый легкий путь. Говорят "Я старался, но не получилось". Нифига не старались. Поздравляю "Химик". Я знал, что нас ждет здесь, но не смог достучаться. Будем делать выводы.

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Суперлига, БК Химик, ФБУ, Новости баскебола, Киев-Баскет.
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