Химик обыграл Киев-Баскет, Черкасские Мавпы не испытали проблем с Одессой

Новости спорта:Сегодня состоялось два матча украинской Суперлиги.

Сегодня, 10 октября, состоялось два матча чемпионата Украины по баскетболу. В первой игре встретились действующий чемпион Химик и главный претендент на победу по мнению экспертов в этом сезоне Киев-Баскет.

Гости выиграли первую четверть в +6, чем только подтвердили свой статус фаворита этого матча. Тем не менее, во второй десятиминутке молодой коллектив из Южного сумел догнать киевлян.

Третья четверть прошла в равной борьбе, но позволила Киев-Баскету выходить на последний отрезок матча в статусе лидера - 66:65. Последнюю четверть Химик начал с рывка 13:5, который позволил им выйти вперед. Подопечные Виталия Степановского сумели выстоять и добыть такую важную победу.

Химик - Киев-Баскет 92:87 (21:27, 25:19, 19:20, 27:21)

Химик: Салливан 20, Угба 19 + 7 подборов, Ковалев 16 + 7 подборов, Уильямс 14 + 6 передач

Киев-Баскет: Эдвин 24, Хилл 17, Петров 17 + 7 подборов + 5 передач, Близнюк 12

Во втором матче дня БК Одесса принимала Черкасские Мавпы. Черкасский клуб с самого начала завладел инициативой и с каждой минутой игры уходил все дальше и дальше в отрыв.

Одесса - Черкасские Мавпы 69:80 (14:21, 20:24, 13:22, 22:13)

Одесса: Мейси 19 + 7 подборов + 6 передач , Холловей 17, Артамонов 12 + 2 перехвата

Черкасские Мавпы: Хаджифейзович 26 + 7 подборов + 6 передач, Райт 18, Эрингтон 16, Беликов 15 + 2 блок-шота.

В составе хозяев стоит выделить трио Мейси-Холловей-Артамонов, которые набрали 2/3 командых очков. В составе Мавп лидером был босниец Хаджифейзович, именно его удачная игра в атаке помогла команде из Черкасс всю игру чувствовать себя комфортно.