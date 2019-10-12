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Михайлюк помог своей команде обыграть Кливленд (Видео)

Михайлюк помог своей команде обыграть Кливленд (Видео)
12:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Фейсбук

Новости спорта:Украинец набрал 4 очка в матче с Кливлендом.

В НБА продолжается подготовка команд к новому сезону. 

Святослав Михайлюк продолжает получать игровые минуты в товарищеских матчах за свой Детройт. Не изменился расклад событий и в игре с Кливлендом.

Украинский свингмен вышел со скамейки и отыграл всего 9 минут из 48 возможных. За отведенное время украинец набрал 4 очка (2/2 двухочковые), смазал два трехочковых, отдал 1 передачу, совершил 1 перехват и собрал 1 подбор.

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Детройт - Кливленд 109:105 (23-30, 26-29, 29-31, 31-15)

Стоит напомнить, что для Святослава это будет лишь второй сезон в НБА. В свой первый год он успел отыграть 39 матчей за Лейкерс, в джерси которых набирал 3,3 очков и отдавал 0.8 передач. За Пистонс украинец провел всего 3 игры, набирая в среднем по 2,0 очков и отдавая 1,3 передачи. 

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Все по теме:

НБА, Детройт Пистонс, Новости баскетбола, Лос-Анджелес Лейкерс, Святослав Михайлюк.
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