Украинский баскетбольный клуб может подписать африканца

Новости спорта:Киев-Баскет пригласил на трай-аут сенегальского центрового.

Вице-чемпион Украины ”Киев-Баскет” нашел потенциальное усиление в переднюю линию. Столичный клуб пригласил на трай-аут имеющего американский паспорт сенегальского центрового Малика Дайма (27 лет, 206 см, 100 кг).

Как сообщает официальная страница клуба на Facebook, у бигмэна будет две недели, чтобы убедить тренерский штаб киевлян.

В студентах Дайм отыграл в США два года за команду университета Индиан Хиллс, после чего перешел в команду университета Вашингтон Хаскис, выступающую в конференции Pac-12. В выпускном четвертом сезоне бигмэн в 20 матчах за "Хаскис" набирал 5.5 очка, делал 5.5 подбора и 2.5 блок-кота за игру.

Сенегалец является рекордсменом "Вашингтона" по блок-шотам - 135 за 2 сезона.

Минувший сезон Малик начинал в составе финского клуба ”Ура Кааринан”, за который отыграл 15 матчей (16.6 очка, 12.6 подбора, 3.3 блок-шота). Вторую часть сезона центровой провел в болгарском клубе ”Рислки Спортист”, за который отыграл 22 матча, набирая 13.1 очка и делая 8.6 подбора и 2.5 блок-шота.

Перед стартом нынешнего сезона Дайм подписал контракт с клубом ”Борнова”, который представляет второй турецкий дивизион, однако не провел за команду ни одной игры. Также игрок выступал в Германии, Боснии и G-Лиге.

”Киев-Баскет” свой следующий матч в Суперлиге Пари-Матч проведет 18 октября на выезде против ”Черкасских Мавп”.