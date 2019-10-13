Клуб украинца уступил мадридскому Реалу

Новости спорта:Фуэнлабрада Вячеслава Боброва разгромно уступила Реалу.

В рамках 4-го тура чемпионата Испании по баскетболу Реал принимал Фуэнлабраду и одержал уверенную победу 89:64.

Хозяева со стартового свиста взяли игру под свои руки и ушли в отрыв. На протяжении встречи разрыв только возрастал и к концу матча составил 25 очков.

Реал - Фуэнлабрада 89:64 (22:14, 26:17, 21:12, 20:21)

Реал: Кэролл 15, Алехандро 12, Лапровиттола 10

Фуэнлабрада: Пьер 14, Жилле 11

Вячеслав Бобров ("Фуэнлабрада") провел на паркете 10 минут, за которые набрал 2 очка (1/4 двухочковые, 0/1 трехочковые), собрал 2 подбора, совершил 1 перехват при 1 потере и 3 фолах. РЭ -4. Плюс-минус -19.