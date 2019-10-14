Днепр дома уступил дебютанту Суперлиги

Новости спорта:БК Днепр на своем паркете уступил амбициозному новичку Суперлиги Прометею.

Сегодня, 14 октября, состоялся очередной матч чемпионата Украины по баскетболу.

Днепр дома принимал соседей по области Прометей из Каменского. Гости несмотря на то, что существуют в статусе профессионалов всего второй год обладают очень серьезным бюджетом и уже в свой первый год в высшем дивизионе считаются претендентами на чемпионство.

Днепр – Прометей 60:67 (16:12, 11:11, 24:27, 9:17)

Днепр: Фесенко 11 + 11 подборов, Дугат 10, Тимофеенко 9, Чумаков 8

Прометей: Трент 19 + 6 перехватов, Майерс 16 + 9 подборов + 2 блок-шота, Антипов 11

Хозяева большую часть игры были в роли лидеров, однако оторваться на приличную дистанцию не получалось. Казалось, когда гости из-за травмы потеряли своего лучшего скоррера Рэнди Калпеппера Днепр уверенно доведет матч до победного конца.

Тем не менее, игроки Мужниекса и без лидера сумели перевернуть ход встречи. В последней четверти они очень активно играли в защите, не позволив игрокам Журавлева набрать и 10 очков.

Как итог, победа Прометея, который теперь вместе с Химиком не знает горечи поражений в Суперлиге.