Днепр дома уступил дебютанту Суперлиги

Сегодня, 14 октября, состоялся очередной матч чемпионата Украины по баскетболу.
Днепр дома принимал соседей по области Прометей из Каменского. Гости несмотря на то, что существуют в статусе профессионалов всего второй год обладают очень серьезным бюджетом и уже в свой первый год в высшем дивизионе считаются претендентами на чемпионство.
Днепр – Прометей 60:67 (16:12, 11:11, 24:27, 9:17)
Днепр: Фесенко 11 + 11 подборов, Дугат 10, Тимофеенко 9, Чумаков 8
Прометей: Трент 19 + 6 перехватов, Майерс 16 + 9 подборов + 2 блок-шота, Антипов 11
Хозяева большую часть игры были в роли лидеров, однако оторваться на приличную дистанцию не получалось. Казалось, когда гости из-за травмы потеряли своего лучшего скоррера Рэнди Калпеппера Днепр уверенно доведет матч до победного конца.
Тем не менее, игроки Мужниекса и без лидера сумели перевернуть ход встречи. В последней четверти они очень активно играли в защите, не позволив игрокам Журавлева набрать и 10 очков.
Как итог, победа Прометея, который теперь вместе с Химиком не знает горечи поражений в Суперлиге.