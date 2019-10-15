Игрок Киев-Баскета - единственный украинец в символической пятерке недели в Суперлиге

Новости спорта:Лучшим игроком недели стал американский легионер Химика Югба.

На официальном сайте Федерации баскетбола Украины была представлена символическая пятерка лучших игроков недели в чемпионате Суперлиги.

Помимо четырех американских легионеров, в ее составе оказался и центровой Киев-Баскета Вячеслав Петров.

Айзея Уильямс (Химик) — 2 матча, 15 очков, 6 передач

Брэндон Рэндольф (Запорожье) — 2 матча, 18 очков

Аверэйл Югба (Химик) — 2 матча, 18 очков, 12 подборов

Вячеслав Петров (Киев-Баскет) — 2 матча, 13,5 очка, 6,5 подбора

Майк Майерс (Прометей) — 2 матча, 15 очков, 8,5 подбора

Звание MVP недели заслужил форвард Химика Аверейл Югба, оформивший дабл-дабл по средним личным показателям за неделю.

Напомним, в турнирной таблице Суперлиги на сегодняшний день лидирует новичок чемпионата Прометей с максимально возможным показателем в 4 победы. Также не проигрывал Химик, который следующий матч проведет именно в Каменском.