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Усик летит на бой Джошуа - Руис

Усик летит на бой Джошуа - Руис
13:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинский боксер Александр Усик отправляется в Саудовскую Аравию.

На днях Александр Усик в Чикаго досрочно победил американца Чазза Уизерспуна (38-4, 29 КО), дебютировав в супертяжелом весе.

Этой победой Усик стал официальным претендентом на чемпионский пояс WBO, которым владеет Энди Руис.

Свой следующий бой чемпион мира Энди Руис, который владеет еще поясами WBA и IBF, проведет в Саудовской Аравии (Эр-Рияд) 7 декабря против Энтони Джошуа. Напомним, почти год назад Джошуа сенсационно проиграл мексиканцу. Сейчас состоится бой-реванш.

Со-промоутер Усика и промоутер Джошуа Эдди Хирн уже заявил, что украинец будет присутствовать на поединке Руис - Джошуа.

"Чемпиону придется драться с Усиком или освободить титул. Но победителю также нужно драться с Кубратом Пулевым. Внезапно возникла ситуация, в которой есть два обязательных претендента", - цитирует Хирна Boxing News 24.

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Возможно, Усик поднимется в ринг после боя Джошуа - Руис и сделает битву взглядов.

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