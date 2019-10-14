Гвоздик - Бетербиев: где и когда смотреть бой

Новости спорта:В США состоится бой двух чемпионов мира Гвоздик - Бетербиев.

В ночь с 18 на 19 октября на арене Liacouras Center в Филадельфии (США) состоится бой обладателя пояса WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика (17-0, 14 КО) против обладателя пояса IBF Артура Бетербиева (14-0, 14 КО).

Поединок состоится уже в субботу, 19 октября, в 4:30 утра на канале Интер. Накануне в пятницу будет показан фильм "Александр Гвоздик. Победы в ринге и вне его".

Liacouras Center

Это будет вторая защита пояса у Гвоздика, и третья - у Бетербиева.

К слову, боксеры уже встречались на любительском уровне. В 2009 году в Турции Бетербиев в первом раунде сломал нос Гвоздику и бой закончился.

Напомним, накануне свою дебютную победу в супертяжелом весе одержал Александр Усик.