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Гвоздик - Бетербиев: где и когда смотреть бой

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Гвоздик - Бетербиев: где и когда смотреть бой
15:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твитер

Новости спорта:В США состоится бой двух чемпионов мира Гвоздик - Бетербиев.

В ночь с 18 на 19 октября на арене Liacouras Center в Филадельфии (США) состоится бой обладателя пояса WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика (17-0, 14 КО) против обладателя пояса IBF Артура Бетербиева (14-0, 14 КО).

Поединок состоится уже в субботу, 19 октября, в 4:30 утра на канале Интер. Накануне в пятницу будет показан фильм "Александр Гвоздик. Победы в ринге и вне его".

Liacouras Center

Это будет вторая защита пояса у Гвоздика, и третья - у Бетербиева.

К слову, боксеры уже встречались на любительском уровне. В 2009 году в Турции Бетербиев в первом раунде сломал нос Гвоздику и бой закончился.

Напомним, накануне свою дебютную победу в супертяжелом весе одержал Александр Усик.

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Бокс, Александр Гвоздик, Бокс новости, Артур Бетербиев, Liacouras Center.
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