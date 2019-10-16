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Михайлюк сыграл в предсезонном матче Детройта против Филадельфии

Михайлюк сыграл в предсезонном матче Детройта против Филадельфии
07:35 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Святослав Михайлюк сыграл в предсезонном матче против Филадельфии 76-ерс.

Атакующий защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк сыграл в предсезонном матче против Филадельфии 76-ерс.

Украинец провел на площадке 19 минут. За это время Святослав набрал 5 очков (1 из 4 двухочковых, 1 из 4 трехочковых). Также Михайлюк сделал 3 подбора, отдал 1 ассист, совершил 1 перехват и 1 потерю. Коэффициент +/- игрока составил -7.

Прошлый сезон Михайлюк начинал в майке Лос-Анджелес Лейкерс, которые в начале нынешнего года обменяли его в Детройт. Суммарно в прошлом сезоне он сыграл в 42 матчах, в среднем за игру набирая 3,2 очка.

Следующий матч Пистонз проведут 17 октября против Шарлотт Хорнетс. Новый сезон в НБА Детройт начнет 24 октября выездным матчем против Индианы Пэйсерс.

Назван игрок НБА, который первым получит рекордную сумму за сезон

Обзор матча:

НБА. Предсезонный матч

Филадельфия 76-ерс — Детройт Пистонз 106:86 (30:25, 21:22, 27:21, 28:18)

Филадельфия: Эмбиид (24), Пелле (13), Ричардсон (11), Коркмаз (10), Харрис (10)

Детройт: Вуд (19 + 10 подборов), Снелл (17), Кеннард (11)

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк.
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