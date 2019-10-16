Сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал I Всемирных пляжных игр

Новости спорта:Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал соревнований на I Всемирных пляжных играх в Дохе (Катар).

В заключительном матче группового этапа сборная Украины победила баскетболистов Монголии со счетом 17:15. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Накануне сборная Украины победила Намибию (20:14) и Иорданию (17:15).

В четвертьфинале баскетбольного турнира 3х3 на I Всемирных пляжных играх в Дохе украинцы сыграют против Аргентины. Поединок состоится сегодня, 16 октября, и начнется в 15.45.

Женская сборная не смогла выйти в плей-офф. В заключительном матче группы украинские баскетболистки уступили команде Франции со счетом 10:15. В предыдущих поединках они проиграли Мали (15:17) и победили Аргентину (21:15). В итоге женская сборная заняла 3 место в группе.