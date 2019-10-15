Украина завоевала первую медаль на І Всемирных пляжных играх

Новости спорта:Украинская борчиха Алина Бережная завоевала историческую медаль I Всемирных пляжных игр.

Украина завоевала историческую, первую награду на первых Всемирных пляжных играх, проводимых в Дохе (Катар) под эгидой Ассоциации Национальных олимпийских комитетов (АНОК).

Обладательницей серебряной награды стала Алина Бережная, уверенно преодолевшая групповой турнир в соревнованиях по пляжной борьбе в весовой категории до 70 кг. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

На пути к награде I Всемирных пляжных игр Алина Бережная победила своих соперниц из Колумбии, Болгарии, Соединенных Штатов Америки и Франции, а в полуфинальной схватке была сильнее представительницы Румынии.

В финале ей противостояла колумбийка Татьяна Рентерия, которую украинка победила ранее на групповой стадии, но в решающем поединке уступила ей 2-3 и стала обладательницей серебряной медали.

"Это определенно успех для меня. Учитывая то, что ранее у меня не было опыта выступлений в пляжной борьбе, а времени на подготовку практически не было. У нас только закончился чемпионат мира, и мне предложили попробовать свои силы в новом виде. Это интересно, поэтому я решила, почему бы и нет, и у меня неплохо получилось. Мое “серебро” стало первой для Украины наградой в истории Всемирных пляжных игр. Этим можно гордиться”, - прокомментировала свое достижение новоиспеченная вице-чемпионка I Всемирных пляжных игр.

Напомним, что с 12 по 16 октября в Дохе (Катар) проходят первые в истории Всемирные пляжные игры, собравшие более 1360 спортсменов со всей планеты.

На престижном старте Украина представлена 33-мя спортсменами, выступающими в 7 видах спорта и 8 дисциплинах: плавании на открытой воде, баскетболе 3х3, пляжном футболе, спортивном скалолазании, акватлоне, воднолыжном спорте (прыжки на водных лыжах и вейкбординг) и пляжной борьбе.