Украина - Португалия: видео голов и обзор матча

Новости спорта:Смотреть видео голов и обзор матча отбора на чемпионат Европы Украина - Португалия.

14 октября в Киеве на НСК "Олимпийский" сборная Украины в матче с Португалией добыла прямую путевку на чемпионат Европы по футболу. Итогом поединка стала минимальная победа Украины со счетом 2:1. В составе Дружины забивали Яремчук и Ярмоленко, действующие чемпионы Европы ответили голом Роналду с пенальти.

Уже в дебюте встречи Яремчук удачно сыграл на добивании после подачи с углового и открыл счет в игре. Примерно через 20 минут Миколенко прошел по левому флангу и мощно прострелил в район 11-метровой отметки, где Ярмоленко классно пробил в касание. Португальцы активизировались и начали угрожать воротам Пятова, украинцы стали перешли на на контр-атак. На 71-й минуте поединка Степаненко, блокируя удар, сыграл рукой в своей штрафной и арбитр назначил очень спорный 11-метровый. "Приговор" реализовал Роналду.

В итоге матч так и завершился с минимальным преимуществом подопечных Андрея Шевченко. Таким образом, Украина завоевала путевку в основной раунд чемпионата Европы-2020.

Украина - Португалия 2:1

Голы: Яремчук, 5, Ярмоленко, 27 - Роналду, 73 (пен.)

Видеообзор матча Украина - Португалия

Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко (Пластун, 90+5), Степаненко, Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук (Коваленко, 73), Марлос (Коноплянка, 63).

Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру, Данилу, Моутиньо (Б. Фернандеш, 56), Мариу (Брума, 68), Б. Силва, Роналду, Гедеш (Феликс, 46).

Предупреждения: Степаненко, Ярмоленко, Коваленко, Зинченко - Пепе, Диаш

Удаление: Тарас Степаненко (повторное предупреждение).

Заключительный матч отбора на Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко проведут в Сербии 17 ноября.