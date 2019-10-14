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Украина в меньшинстве побеждает Португалию и выходит на Евро-2020 (Видео)

Украина в меньшинстве побеждает Португалию и выходит на Евро-2020 (Видео)
23:37 Пн, 14 Октябрь 2019 Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:В предпоследнем туре отбора чемпионата Европы 2020 сборная Украины принимала сборную Португалии.

В восьмом туре отбора Евро-2020 в гости к сборной Украины пожаловали действующие чемпионы Европы - сборная Португалии. Матч проходил на НСК "Олимпийском" в Киеве.

Украина — Португалия 2:1

Голы: Яремчук, 5, Ярмоленко, 27 — Роналду, 73 (пен.)

Украина: Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко (Пластун, 90+5) — Степаненко, Зинченко, Малиновский — Ярмоленко, Яремчук (Коваленко, 73), Марлос (Коноплянка, 63).

Португалия: Патрисиу — Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру — Данилу — Моутиньо (Б. Фернандеш, 56), Мариу (Брума, 68) — Б. Силва — Роналду, Гедеш (Феликс, 46).

Предупреждения: Степаненко, Ярмоленко, Коваленко, Зинченко — Пепе, Диаш

На 71-й минуте был удален Тарас Степаненко (Украина) (повторное предупреждение).

Сборная Португалии на правах фаворита игры активнее начала игру и сумели создать португальцы пару моментов, но опасными их назвать было сложно. А вот украинцы пересидев немного в обороне уже на 9-й минуте игры сумели открыть счет в матча. Гол на свой счет записал форвард Гента Роман Яремчук. 

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Португальцы не планировали такого начала и пропустив начали играть еще агрессивнее в атаке, но оборона команды Шевченко отлично справилась с натиском чемпионов Европы и немного успокоив игру ближе к середина тайма поймала на контратаке подопечных Сантуша. Виталий Миколенко отдал феноменальную передачу на Андрея Ярмоленко и экс-форвард Динамо уверенно реализовал выходи один в один с Патрисиу. Так счет стал 2:0. 

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Пропустив второй гол Португалия слегка занервничала и стала торопиться в атаке, что сказывалось на точности как передач, так и ударов по воротам Пятова, а точнее в сторону ворот, так как в створ португальцы практически не попадали. Первый тайм завершился уверенной победой сборной Украины.

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Во второй половине матча рисунок игры практически не изменился. Португалия больше владела мячом, а сборная Украины искала шансы в атаке. 

Украинцы хорошо играли в обороне справляясь с атаками португальцев, но на 70-й минуте игры "каши наварил" арбитр. Энтони Тейлор поставил сомнительный пенальти в ворота Украины, да и еще удалил Степаненко. Криштиану Роналду уверенно реализовал удар с "точки" и сделал счет 2:1.

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Сборная Украины в заключительном матче отбора Евро-2020 сыграет против сборной Сербии на выезде 17 ноября. У Португалии в свою очередь осталось две игры: 14 ноября против Литвы на своем поле и 17 ноября с Люксембургом в гостях.

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