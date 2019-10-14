Где пройдет финал Кубка Украины: назван главный претендент

Новости спорта:Стадион тернопольской Нивы может принять главный поединок Кубка Украины .

Решающий матч нынешнего розыгрыша Кубка Украины предварительно запланирован на 13 мая 2020 года. Определением места его проведения начали заниматься на заседании Исполкома. Так, главным фаворитом на прием финала называют город Тернополь.

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, расширение географии проведения в Украине топ-матчей является одним из приоритетов в работе организации.

Предыдущие финалы Кубка Украины состоялись во Львове, Харькове, Днепре и Запорожье. Таким образом происходит не только популяризация футбола в регионах, но и улучшается футбольная инфраструктура городов и арен, выбранных для проведения поединков.

На заседании Исполкома, его членам было предложено поддержать идею провести этот матч на Тернопольском Городском Стадионе. Председатель Тернопольской областной федерации футбола Тарас Юрик заверил, что такая инициатива предварительно получила поддержку областного центра на всех уровнях.

Идея проведения финала в Тернополе предварительно была поддержана, но было принято решение в ближайшее время сформировать комиссию УАФ, которая в течение месяца будет изучать все детали по организации матча. После отчета комиссии, будет утверждено окончательное решение.