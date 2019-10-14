Потрясающий гол Влашича лишил Уэльс шансов выйти на Евро-2020 (Видео)

Новости спорта:Сборная Уэльса не смогла обыграть сборную Хорватии на своем поле и потеряла шансы выйти на Евро-2020.

В воскресенье, 13 октября, в рамках квалификации чемпионата Европы 2020 сборная Уэльса противостояла сборной Хорватии. Поединок проходил в Кардиффе.

Уэльс – Хорватия 1:1

Голы: Бэйл, 45 – Влашич, 9

Уэльс: Хеннесси, Ампаду (Моррелл, 50), Родон, Локьер, Робертс, Уильямс (Уилсон, 68), Джеймс, Бэйл, Аллен, Дэвис, Мур (Робертс, 86)

Хорватия: Ливакович, Едвай, Баришич, Ловрен, Вида, Брекало, Перишич, Ковачич (Ракитич, 46), Влашич, Модрич (Бадель, 90), Петкович (Ребич, 64)

Предупреждения: Вида, Ловрен, Петкович, Мур, Ракитич, Аллен, Модрич, Джеймс.

Сборная Хорватии несмотря на статус гостей очень активно начала поединок и уже на 9-й минуте игры сумела открыть счет. Никола Влашич принял мяч после передачи Петковича и пробил феноменально точно в угол ворот Хеннесси. Пропустив гол валлийцы стали играть более активно в атаке и в концовке первой половины игры усилиями Гарета Бэйла хозяева поля сумели сравнять счет в игре. Случилось это на 45+4-й минуте игры.

Во втором тайме хорваты больше контролировали мяч, но создать при этом каких-то возможностей забить им не удалось. За все 45 минут второй половины матча Хорватия не нанесла ни единого удара в створ ворот Уэльса, что слегка разочаровало незначительное количество хорватских болельщиков на трибунах стадиона "Кардифф Сити". В итоге матч так и завершился вничью 1:1.

Эта ничья позволила Хорватии с 14 баллами в активе закрепиться на первом месте в группе Е, а Уэльс, с 8 очками идет на 4-й строчке и шансы валлийцев попасть на Евро-2020...их нет.