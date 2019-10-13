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Украина - Португалия: слова Шевченко перед матчем

Украина - Португалия: слова Шевченко перед матчем
19:31 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: УАФ

Новости спорта:Андрей Шевченко поделился мыслями о завтрашнем матче с Португалией.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча против Португалии.

- Будет ли команда играть на ничью? Или на победу? Что удовлетворит тренера: результат или хорошая игра?

– Такой шанс, когда играешь с чемпионами Европы, Лиги наций. Это великолепная команда, отлично подготовленная, имеет отличных исполнителей, одного из лучших игроков в истории мирового футбола.

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Для нас очень важно сыграть в нашем стиле, играем дома при полных трибунах. Надеемся, что будут полные трибуны. Кто не купил билеты – приглашаем всех на стадион. Отличная погода, хороший соперник.

Однозначно, будем играть в наш футбол. Не думаю, что какая-то из команд будет играть на ничью.

- Второй матч в спарке у нас слабее получается, чем первый. Понимаете причину этого? Как вы будете это учитывать?

– Учитывать никто ничего не будет. Игроки готовятся к серьезному матчу с серьезным соперником. Как команда сыграет – будет зависеть от нее и соперника. Игроки приезжают, отдаются, тренируются, проводят свои матчи.

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Думаю, любой команде проблематично играть через два дня на третий. Исходя из этого, в матче с Литвой были сделаны замены. Дали возможность ведущим игрокам во втором тайме получить 15-20 минут времени для восстановления.

Не исключено, что завтра выйдут другие игроки, более свежие, которые не играли с Литвой. Вот такой план у нас на матч.

– Что бы вы хотели пожелать болельщикам?

– Жду только одного – поддержки. Жду от киевской публики, всех болельщиков, которые приедут из разных городов страны. Поддержки 90 минут

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- Как себя чувствует Миколенко?

– Он готовится, готовился и к матчу с Литвой. Он в полном порядке, будем завтра решать по его участию в матче.

- В юношеские сборные не приехали игроки «Динамо». Как вы к этому относитесь?

– Не слежу. Была задача – подготовить команду к этим двум матчам. Только смотрю за национальной командой.

– Какое будет настроение завтра? Ведь будет день защитника Украины, Покрова, на стадионе будут освобожденные из России пленные.

– Во-первых, это очень важный праздник для всех жителей Украины. Мы с большим уважением и восхищением относимся ко всем защитникам нашей страны. Будем рады, если болельщики, особенно военнослужащие, солдаты, внутренние войска, будут присутствовать на матче.

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Прежде всего, для нас это футбольный матч. Думаю, параллелей нет делать что-то специально. Для каждого жителя Украины – это в сердце, это праздник для нас. Футбольный матч – другая вещь. Но будем рады, что ребята придут на этот матч.

- В матче, скорее всего, примет участие Роналду. Насколько он сделает матч особенным?

– Я уже сказал, что считаю его одним из лучших в истории. Смотря на его прекрасную форму, восхищаюсь им как игроком. Но не в завтрашнем матче, извините

Однозначно, такой футболист, как он, своим приездом делает праздник футбола. Не просто так приехали болельщики отдать дань ему. Нашим игрокам будет играть вдвойне против него.

- Украина одна из немногих стран, кому Роналду не забивал. В чем секрет?

– Во-первых, важно не давать ему пространства. Мы не играем против него персонально, но когда он приближается к нашей штрафной, мы не даем ему пространства. Потому что он фантастически использует моменты в штрафной, находит сам пространство. Нашим защитникам важно не давать ему это делать.

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– Насколько важно для вас показать, как команда повысила свой уровень?

– Это отличный тест для команды. Мы сыграем против одной из лучших команд Европы и мира. Думаю, Украина показывала хорошие результаты в последнее время. Всегда хорошее испытание для нас – матчи против отличных команд. Хорошо, что мы сыграем дома, это важный матч в группе.

Конечно, победа над Португалией будет шагом вперед для нас. Нам важно играть хорошо, но нужно добиваться и результатов.

– Португалия мало забивала весной, но много осенью. Они сейчас вышли на пик?

– Если посмотреть, с какими командами Португалия играла... И мы, и они стартовали тяжело. У них были первые матчи против Украины и Сербии. Потом они встретились с командами ниже классом – Люксембургом и Литвой.

Они последние матчи провели против этих двух команд, плюс отличная игра против Сербии, – сказал Шевченко на предматчевой пресс-конференции.

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Андрей Шевченко, Евро-2020, Новости спорта, Новости футбола, Украина — Португалия, Кришитано Роналду.
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