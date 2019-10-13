Украина - Португалия: слова Шевченко перед матчем

Новости спорта:Андрей Шевченко поделился мыслями о завтрашнем матче с Португалией.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча против Португалии.

- Будет ли команда играть на ничью? Или на победу? Что удовлетворит тренера: результат или хорошая игра?

– Такой шанс, когда играешь с чемпионами Европы, Лиги наций. Это великолепная команда, отлично подготовленная, имеет отличных исполнителей, одного из лучших игроков в истории мирового футбола.

Для нас очень важно сыграть в нашем стиле, играем дома при полных трибунах. Надеемся, что будут полные трибуны. Кто не купил билеты – приглашаем всех на стадион. Отличная погода, хороший соперник.

Однозначно, будем играть в наш футбол. Не думаю, что какая-то из команд будет играть на ничью.

- Второй матч в спарке у нас слабее получается, чем первый. Понимаете причину этого? Как вы будете это учитывать?

– Учитывать никто ничего не будет. Игроки готовятся к серьезному матчу с серьезным соперником. Как команда сыграет – будет зависеть от нее и соперника. Игроки приезжают, отдаются, тренируются, проводят свои матчи.

Думаю, любой команде проблематично играть через два дня на третий. Исходя из этого, в матче с Литвой были сделаны замены. Дали возможность ведущим игрокам во втором тайме получить 15-20 минут времени для восстановления.

Не исключено, что завтра выйдут другие игроки, более свежие, которые не играли с Литвой. Вот такой план у нас на матч.

– Что бы вы хотели пожелать болельщикам?

– Жду только одного – поддержки. Жду от киевской публики, всех болельщиков, которые приедут из разных городов страны. Поддержки 90 минут

- Как себя чувствует Миколенко?

– Он готовится, готовился и к матчу с Литвой. Он в полном порядке, будем завтра решать по его участию в матче.

- В юношеские сборные не приехали игроки «Динамо». Как вы к этому относитесь?

– Не слежу. Была задача – подготовить команду к этим двум матчам. Только смотрю за национальной командой.

– Какое будет настроение завтра? Ведь будет день защитника Украины, Покрова, на стадионе будут освобожденные из России пленные.

– Во-первых, это очень важный праздник для всех жителей Украины. Мы с большим уважением и восхищением относимся ко всем защитникам нашей страны. Будем рады, если болельщики, особенно военнослужащие, солдаты, внутренние войска, будут присутствовать на матче.

Прежде всего, для нас это футбольный матч. Думаю, параллелей нет делать что-то специально. Для каждого жителя Украины – это в сердце, это праздник для нас. Футбольный матч – другая вещь. Но будем рады, что ребята придут на этот матч.

- В матче, скорее всего, примет участие Роналду. Насколько он сделает матч особенным?

– Я уже сказал, что считаю его одним из лучших в истории. Смотря на его прекрасную форму, восхищаюсь им как игроком. Но не в завтрашнем матче, извините

Однозначно, такой футболист, как он, своим приездом делает праздник футбола. Не просто так приехали болельщики отдать дань ему. Нашим игрокам будет играть вдвойне против него.

- Украина одна из немногих стран, кому Роналду не забивал. В чем секрет?

– Во-первых, важно не давать ему пространства. Мы не играем против него персонально, но когда он приближается к нашей штрафной, мы не даем ему пространства. Потому что он фантастически использует моменты в штрафной, находит сам пространство. Нашим защитникам важно не давать ему это делать.

– Насколько важно для вас показать, как команда повысила свой уровень?

– Это отличный тест для команды. Мы сыграем против одной из лучших команд Европы и мира. Думаю, Украина показывала хорошие результаты в последнее время. Всегда хорошее испытание для нас – матчи против отличных команд. Хорошо, что мы сыграем дома, это важный матч в группе.

Конечно, победа над Португалией будет шагом вперед для нас. Нам важно играть хорошо, но нужно добиваться и результатов.

– Португалия мало забивала весной, но много осенью. Они сейчас вышли на пик?

– Если посмотреть, с какими командами Португалия играла... И мы, и они стартовали тяжело. У них были первые матчи против Украины и Сербии. Потом они встретились с командами ниже классом – Люксембургом и Литвой.

Они последние матчи провели против этих двух команд, плюс отличная игра против Сербии, – сказал Шевченко на предматчевой пресс-конференции.