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Динамо обыграло представителя Второй лиги

Динамо обыграло представителя Второй лиги
17:43 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Динамо в товарищеском матче не испытало проблем с представителем Второй лиги

Динамо разгромило в товарищеском матче Чайку со счетом 3:0. Матч прошел на клубной базе бело-синих в Конча-Заспе.

Динамо — Чайка 3:0

Голы: де Пена, 14, Беседин, 43, Андриевский, 63.

Уже на 14-й минуте встречи вингер киевлян Карлос де Пена открыл счет. Перед свистком на перерыв нападающий Артем Беседин удвоил преимущество на 43-й минуте после того, как переиграл вратаря гостей Евгения Шкарбана в ситуации «один на один».

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После перерыва подопечные Алексея Михайличенко продолжали контролировать ход игры. Полузащитник Александр Андриевский на исходе 62-й минуты послал мяч в левый верхний угол ворот, установив окончательный счет.

Напомним, что Динамо на данный момент в УПЛ делит второе место с Десной, а Чайка занимает восьмую строчку во Второй лиге.

 

 

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ФК Динамо (Киев), Вторая лига, УПЛ, Новости футбола, ФК Чайка.
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