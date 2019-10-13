Днепр-1 обыграл участника Лиги Европы (Видео)

Новости спорта:СК Днепр-1 в товарищеском матче обыграл Александрию.

Во время паузы на матчи сборных товарищеский матч между собой провели две команды УПЛ — Днепр-1 дома обыграл Александрию со счетом 2:1.

Днепр-1 — Александрия 2:1 (1:1)

Голы: Булеца, 26, 50 — Безбородько, 12

Днепр-1: Юрчук (Клищук, 46), Сафронов (Романюк, 46), Логинов (Лопиренок, 46), Гуйе, Шаповал (Полевой, 71), Кравченко, (Сабатини, 86), Снижко (Загальский, 61), Булеца (Чичиков, 71), Коркишко, Кобахидзе (Беляев, 61), Кулиш (Кузин, 61)

Александрия: Рудик (Степанцов, 71), Мирошниченко (Соколов, 46), Стецков (Ковалец, 61), Бухал (Прокопчук, 46), Гречишкин (Дришюк, 46), Запорожан, (Довгий, 46), Банада, Тейшейра (Шастал, 46), Третьяков (Гура, 46), Задерака (Лучкевич, 61), Безбородько (Ситало, 46)

Отметим, что быстро повела в счете команда Шарана, ведь уже на 12-й минуте счет открыл Безбородько, но в итоге хозяева переломили ход игры и победили.

Дублем в составе Днепра-1 отметился арендованный у Динамо Сергей Булеца, который сравнял счет на 26-й минуте, а сразу после перерыва забил решающий гол.

На данный момент команда Михайленко находится на 7-м месте турнирной таблицы УПЛ, Александрия занимает 4-ю строчку.