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Ужасная травма вратаря сборной Нигерии в игре с Бразилией (Видео)

Ужасная травма вратаря сборной Нигерии в игре с Бразилией (Видео)
19:18 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Нигерийский вратарь Фрэнсис Узохо получил шокирующую травму в поединке против Бразилии.

В товарищеском матче со сборной Бразилии голкипер национальной команды Нигерии Фрэнсис Узохо получил ужасную травму.

На 61-й минуте встречи 20-летний вратарь африканской команды неудачно приземлился после игры на выходе. В результате его левая нога вывернулась неестественным образом.

На 63-й минуте вместо Узохо на поле вышел Мадука Окойе.

 

Напомним, также из-за травмы матч не смог доиграть форвард бразильцев Неймар. 27-летний нападающий был вынужден покинуть поле ещё на 12-й минуте встречи. Вместо него вышел Филиппе Коутиньо.

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Матч между сборными Бразилии и Нигерии проходил в Сингапуре на стадионе «Национальный». Встреча завершилась со счётом 1:1.

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Сборная Бразилии, Футбол, Сборная Нигерии, Новости футбола, Фрэнсис Узохо.
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