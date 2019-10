Ужасная травма вратаря сборной Нигерии в игре с Бразилией (Видео)

В товарищеском матче со сборной Бразилии голкипер национальной команды Нигерии Фрэнсис Узохо получил ужасную травму.

На 61-й минуте встречи 20-летний вратарь африканской команды неудачно приземлился после игры на выходе. В результате его левая нога вывернулась неестественным образом.

На 63-й минуте вместо Узохо на поле вышел Мадука Окойе.

Nigeria Keeper Francis Uzoho have been pulled out of the game bcos of Anchor Injury #NIGvsBRA #BRANGA pic.twitter.com/e3rHPwxtOW

