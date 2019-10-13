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Тренер Португалии: Обе команды завтра будут стремиться выиграть

Тренер Португалии: Обе команды завтра будут стремиться выиграть
18:46 Сегодня Телеграф football.ua Фото: УАФ

Новости спорта:Фернанду Сантуш считает, что завтра будут играть равные команды

В поединке отбора к ЕВРО-2020 сборная Украины примет на своем поле португальцев. Фернанду Сантуш заявил, что считает Украину равным противником, а также отдал должное футболистам Шахтера.

"Завтра будут играть две высокотехничные сборные, с игроками, которые подготовлены соответственно, на самом высоком уровне. Тут необходимо отметить работу главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Также важен тот факт, что в сборной Украины немало футболистов донецкого Шахтера, которые своими выступлениями также заслуживают быть упомянутыми. Завтра будет игра равных соперников высокого уровня".

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Кроме того, главный тренер сборной Португалии считает, что никто играть на ничью не будет. Обеим командам необходима победа.

"Игра на ничью? Говорить про это неуместно, потому что обе команды завтра будут стремиться выиграть и, тем самым, решить свои турнирные задачи. Игра будет напряженной, это однозначно. Обе команды будут играть на победу. Перед Португалией стоит задача победить.

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После матча будем смотреть в турнирную таблицу: не стоит забывать про сборную Сербии, она пока тоже имеет шансы на выход из группы. У нас еще две игры дома, а пока что задача — победить сборную Украину".

Фернанду Сантуш, несмотря на дифирамбы в сторону игроков Шахтера, в составе сборной Украины выделил Андрея Ярмоленко.

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"Все игроки сборной Украины находятся сейчас в отличной форме. Но особо хотел бы выделить Андрея Ярмоленко. Посмотрим, кто завтра выйдет в составе соперника с первых минут".

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Сборная Португалии, Сборная Украины, Евро-2020, Новости спорта, Новости футбола, Украина — Португалия, Фернандо Сантуш.
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