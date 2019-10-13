Бразилия не смогла обыграть Нигерию, еще и потеряла главного лидера

В октябрьскую международную паузу сборная Бразилии решила сыграть товарищеские поединки с двумя африканскими командами: Сенегалом и Нигерией.
Бразилия — Нигерия 1:1
Голы: Каземиро, 48 — Арибо, 35
Бразилия: Эдерсон — Дани Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва, Лоди — Артур (Фабиньо, 80), Каземиро — Жезус (Пакета, 88), Неймар (Коутиньо, 12), Эвертон (Ришарлисон, 46) — Фирмино (Габриэль, 62)
Нигерия: Узохо (Окойе, 63) — Авазием, Аджайи, Трост-Эконг, Коллинз — Ндиди, Арибо (Шеху, 90+5) — Чуквезе (Олайинка, 89), Ивоби (Азиз, 84), Симон (Деннис, 84) — Осимхен (Онуачу, 74)
Предупреждения: Тиаго Силва — Ндиди
Поединок для Селесао начался не лучшим образом — повреждение получил Неймар, а заменил его Коутиньо.
На это проблемы не закончились — Арибо открыл счет за десять минут до конца первой половины игры.
Сравняли счет бразильце в дебюте второго тайма усилиями Каземиро. Вплоть до финального свистка счет больше не менялся.