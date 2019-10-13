Фантастические шедевры Ибрагимовича и Руни - в обзоре лучших голов МЛС (Видео)

Новости спорта:На официальном сайте MLS началось голосование за лучший гол чемпионата сезона-2019.

Среди номинантов на данный трофей присутствует нападающие из Лос-Анджелес Гэлакси и Ди Си Юнайтед - Златан Ибрагимович и Уэйн Руни соотвественно. Кроме того, в данный список попали вингеры Карлос Вела из Лос-Анджелеса и Нани из Орландо Сити.

Остальный номинанты на звание лучшего гола: Джефферсон Саварино (Реал Солт-Лейк), Хассани Дотсон (Миннесота Юнайтед), Густаво Боу (Нью-Инглэнд Революшн), Леонардо Бертоне (Цинциннати), Орджи Оквонкво (Монреаль Импакт), Алехандро Посуэло (Торонто), Рауль Руидиас (Сиэтл Саундерс), Кей Камара (Колорадо Рэпидз», Хосеф Мартинес (Атланта Юнайтед), Тео Баир (Ванкувер Уайткэпс), Эбер (Нью-Йорк Сити), Педру Сантуш (Коламбус Крю).

Напомним, по итогам регулярного сезона на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции финишировал "Нью-Йорк Сити", в 34-х турах набравший 64 очка и опередивший ближайшего преследователя в лице прошлогоднего триумфатора соревнования "Атланты Юнайтед" на 6 очков. "Филадельфия Юнион" (55) замкнул первую тройку.

В Западной конференции первое место занял "Лос-Анджелес", набравший 72 очка. "Сиэтл Саундерс" (56) и "Реал Солт-Лейк" (53) расположились на второй и третьей строчках соответственно.