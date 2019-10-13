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Украина - Португалия: анонс поединка 8-го тура отбора на ЧЕ-2020

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Украина - Португалия: анонс поединка 8-го тура отбора на ЧЕ-2020
15:36 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Представляем вашему вниманию анонс матча 8-го тура отбора на Чемпионат Европы Украина - Португалия.

В понедельник, 14 октября, в центральном матче дня отбора на ЧЕ-2020 сойдутся лидеры группы B Украина и Португалия. Поединок состоится в столице Украине, Киеве, на стадионе НСК "Олимпийский".

Украина - Португалия

Понедельник, 14 октября, начало матча - 21:45.

Стадион - НСК "Олимпийский", Киев. Прямая трансляция - телеканал Украина и Футбол 1. Главный арбитр - Энтони Тейлор.

Украина фактически гарантировала себе участие на Евро, ничья в этом матче де-юре выведет подопечных Шевченко на форум. Тем не менее, согласно высказываний игроков, они настроены на победу. Андрей Шевченко заявил, что для него в этой матче будет важное качество игры, он пообещал, что сборная постарается показать отличный футбол

Можно предположить, что ничейный результат устроит и победителей Евро-2016 года. Одно очко позволит им сохранить преимущество в 2 балла над Сербией. В календаре остается домашний матч с Литвой и выездная игра с Люксембургом, в которых португальцы просто обязанные набирать максимальные 6 очков. 

Пламенная речь Шевченко в раздевалке после матча с Литво

В прошлую пятницу обе сборные без особых проблем добыли уверенные "сухие" победы над аутсайдерами группы Литвой и Люксембургом. После игры наставник португальцев не скрывал, что мысли его игроков еще во время игры с люксембуржцами были об Украине, а сам Фернанду Сантуш на послематчевой пресс-конференции заявил, что Португалия желает взять первое место в квинтете

Обе команды сейчас идут в прекрасной форме. Украина в 2019 году ещё не проигрывала, имея серию из 8 матчей без поражений. В этих восьми матчах ворота украинской дружины сумели распечатать лишь Люксембург и Нигерия, причем представители африканского континента сделали это дважды, но Украина тогда играла в очень экспериментальном составе.

Последние 5 матчей Украины

Украина - Литва 2:0

Украина - Нигерия 2:2

Литва - Украина 0:3

Украина - Люксембург 1:0

Украина - Сербия 5:0

Португалия показывает ещё лучшие результаты, не проигрывая соперникам уже 13 игр. Последний раз Криштиану Роналду и компания терпели поражение ещё в июне 2018 года, когда вылетели из Чемпионата мира от Уругвая.

Последние 5 матчей Португалии

Португалия - Люксембург 3:0

Литва - Португалия 1:5

Сербия - Португалия 2:4

Португалия - Нидерланды 1:0

Португалия - Швейцария 3:1

За свою историю эти команды пересекались лишь трижды. Если недавняя нулевая ничья ещё в памяти, то когда были первые встречи сборных, многие из наших читателей ещё не родились. В группе отбора на ЧМ-1998 сначала украинцы в домашнем матче благодаря голам Cергея Попова и Юрия Максимова вырвала победу 2:1.

А в Португалии хозяева взяли реванш 1:0, гол забил Фернандо Коуто, выступавший в то время за Барселону.

Интересные факты перед матчем:

- В случаи ничьи Украина впервые выйдет на ЧЕ досрочно. За свою историю сборная Украины принимала участие лишь в двух континентальных первенствах: в 2012 году как страна-хозяйка турнира, а в 2016 году одолели в плей-офф Словению.

- Криштиану Роналду недавно забил свой 700-й гол в карьере, но это не точно, а вот в ворота нашей сборной один из лушчих игроков истории поразить с первой попытки не смог.

- Последний матч в Киеве Украина провела еще 9 октября 2017 года, когда уступила Хорватии 0:2.

Прогноз на матч от Телеграф спорт: Украина - Португалия 1:1

Ориентировочные составы:

Украина: Пятов - Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Соболь - Степаненко, Зинченко, Малиновский - Ярмоленко, Мораес, Марлос

Португалия: Португалия: Патрисиу — Н. Семеду, Диас, Пепе, Геррейро — Моутиньо, Перейра, Фернандеш — Роналду, Фелиш, Б. Силва

В прямом эфире на ТВ матч покажет телеканал Украина и Футбол 1. Также текстовую онлайн-трансляцию проведет можно будет смотреть на сайте Телеграф Спорт. Начало поединка в 21:45.  

 

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