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Сантуш: Матч с Украиной будет решающим в борьбе за первое место

Сантуш: Матч с Украиной будет решающим в борьбе за первое место
11:42 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Главный тренер португальцев считает, что его сборной по силам обыграть Украину.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мыслями после победы в матче отборочного раунда Евро-2020 против Люксембурга (3:0).

"В первые 25 минут встречи мы действовали очень хорошо, были очень динамичны и создавали голевые моменты. Затем мы потеряли глубину, и Люксембург начал чувствовать себя комфортнее, хоть и не создавал опасности у наших ворот.

После перерыва мы вновь заиграли в свой футбол. Думаю, мы уверенно контролировали ход этой встречи, но после второго мяча игроки начали думать о следующем матче.

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Мы уже думаем о важнейшем поединке с Украиной. Для нас оставшиеся три матча будут финалами, ведь мы хотим финишировать первыми", – сказал Сантуш официальному сайту УЕФА.

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Сборная Португалии, Сборная Украины, Евро-2020, Новости спорта, Новости футбола, Фернандо Сантуш.
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