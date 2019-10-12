Сантуш: Матч с Украиной будет решающим в борьбе за первое место

Новости спорта:Главный тренер португальцев считает, что его сборной по силам обыграть Украину.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мыслями после победы в матче отборочного раунда Евро-2020 против Люксембурга (3:0).

"В первые 25 минут встречи мы действовали очень хорошо, были очень динамичны и создавали голевые моменты. Затем мы потеряли глубину, и Люксембург начал чувствовать себя комфортнее, хоть и не создавал опасности у наших ворот.

После перерыва мы вновь заиграли в свой футбол. Думаю, мы уверенно контролировали ход этой встречи, но после второго мяча игроки начали думать о следующем матче.

Мы уже думаем о важнейшем поединке с Украиной. Для нас оставшиеся три матча будут финалами, ведь мы хотим финишировать первыми", – сказал Сантуш официальному сайту УЕФА.