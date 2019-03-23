Португалия - Украина: обзор матча (Видео)

Новости спорта: Сборная Украины начала отборочный турнир чемпионата Европы-2020 с важной ничьей в Лиссабоне.

В стартовом матче отборочного турнира футбольного чемпионата Европы-2020 сборная Украины сыграла вничью 0:0 в гостях с Португалией.

Первый тайм поединка в Лиссабоне завершился без голов. После перерыва натиск хозяев на ворота Пятова усилился. Впрочем, наша сборная не только удачно защищалась, но и могла победить, если бы свой момент использовал новичок сборной Мораес. В итоге, ничья 0:0.

Португалия - Украина 0:0

Португалия: Патрисиу — Канселу, Пепе, Диаш, Геррейру — Карвальо, Невеш (Р. Силва, 63), Моутиньо (Мариу, 87) — Б. Силва, А. Силва (Соуза, 73), Роналду.

Украина: Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Степаненко — Марлос (Цыганков, 66), Малиновский, Зинченко, Коноплянка (Буяльский, 87) — Яремчук (Мораес, 77).

Предупреждение: Степаненко.

В другом матче нашей отборочной группы В сборная Люксембурга обыграла на своем поле Литву 2:1. На гол литовца Черных хозяева ответили забитыми мячами Баррейро и Родригеса.