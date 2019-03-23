Скачать
Воскресенье, 24.03.2019
Украинцы завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе
Украинцы завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе
Усик пришел на церемонию Человек года в эффектном пиджаке
Усик пришел на церемонию Человек года в эффектном пиджаке
Пулев нокаутировал Дину
Пулев нокаутировал Дину
Биатлон: итоговый общий зачет Кубка мира среди женщин
Биатлон: итоговый общий зачет Кубка мира среди женщин

Португалия - Украина: обзор матча (Видео)

Португалия - Украина: обзор матча (Видео)
07:23 Сб, 23 Март 2019 Телеграф Укринформ

Новости спорта: Сборная Украины начала отборочный турнир чемпионата Европы-2020 с важной ничьей в Лиссабоне.

В стартовом матче отборочного турнира футбольного чемпионата Европы-2020 сборная Украины сыграла вничью 0:0 в гостях с Португалией.

Первый тайм поединка в Лиссабоне завершился без голов. После перерыва натиск хозяев на ворота Пятова усилился. Впрочем, наша сборная не только удачно защищалась, но и могла победить, если бы свой момент использовал новичок сборной Мораес. В итоге, ничья 0:0.

Португалия - Украина 0:0

Лукаку рассказал, как Ибрагимович изменил его

Португалия: Патрисиу — Канселу, Пепе, Диаш, Геррейру — Карвальо, Невеш (Р. Силва, 63), Моутиньо (Мариу, 87) — Б. Силва, А. Силва (Соуза, 73), Роналду.

Украина: Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Степаненко — Марлос (Цыганков, 66), Малиновский, Зинченко, Коноплянка (Буяльский, 87) — Яремчук (Мораес, 77).

Предупреждение: Степаненко.

В другом матче нашей отборочной группы В сборная Люксембурга обыграла на своем поле Литву 2:1. На гол литовца Черных хозяева ответили забитыми мячами Баррейро и Родригеса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Португалии, Сборная Украины, ФФУ, Футбол, Евро-2020, Новости футбола, Отбор на Евро-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пулев нокаутировал Дину
02 Биатлон. Вирер выиграла малый "Хрустальный глобус" в зачете гонок преследования
03 Украинцы завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе
04 Шахтер сделал промо к матчу с Динамо в стиле Игры престолов (Видео)
05 UFC Fight Night 148: Результаты боев
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь