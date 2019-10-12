"Так 699 или 700?": тот самый спорный гол Роналду в ворота Сосьедада (Видео)

Новости спорта:Гол Роналду в ворота Реала Сосьедада который он забил в далеком 2010 году до сих пор не дает покоя многим людям и вызывает вопросы.

Вчера форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отметился голом ворота Люксембурга и многие издания, подсчитав количество голов в карьере португальца, написали, что КриРо вплотную приблизился к 700-му голу в своей карьере, забив уже 699 голов.

Но испанское издание Marca и мадридский Реал считают, что гол в ворота Люксембурга стал для Криштиану как раз таки тем самым, юбилейным, 700-м голом.

Причиной разногласий стал гол в Роналду в ворота Реала Сосьедада, который он забил в 2010 году, защищая цвета мадридского Реала. Португалец на 74-й минуте игры Реал Сосьедад - Реал Мадрид пробил штрафной и мяч, зацепив Пепе, залетел в ворота. Официально этот гол записали на Пепе, но мадридский Реал посчитал, что автор гола как раз таки Роналду и до сих пор, несмотря на официальные данные Реал и Marca продолжают так считать.

Тот самый гол Роналду (Пепе) в ворота Сосьедада:

Смотрите этот гол и делайте выводы сами, засчитывать этот гол на счет Криштиану или нет. Но официальная статистика гласит, что Роналду забил 699 голов на данный момент в своей карьере, а не 700. Но, никто не сомневается, что Роналду забьет как 700, так и может 800 голов в своей карьере.

Кстати, ближайшая возможность забить уже официально 700-й гол в карьере у Роналду будет уже 14 октября в матче отбора Евро-2020 Украина - Португалия. Поединок пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве.