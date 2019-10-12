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"Так 699 или 700?": тот самый спорный гол Роналду в ворота Сосьедада (Видео)

"Так 699 или 700?": тот самый спорный гол Роналду в ворота Сосьедада (Видео)
14:39 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Гол Роналду в ворота Реала Сосьедада который он забил в далеком 2010 году до сих пор не дает покоя многим людям и вызывает вопросы.

Вчера форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отметился голом ворота Люксембурга и многие издания, подсчитав количество голов в карьере португальца, написали, что КриРо вплотную приблизился к 700-му голу в своей карьере, забив уже 699 голов.

Но испанское издание Marca и мадридский Реал считают, что гол в ворота Люксембурга стал для Криштиану как раз таки тем самым, юбилейным, 700-м голом.

Причиной разногласий стал гол в Роналду в ворота Реала Сосьедада, который он забил в 2010 году, защищая цвета мадридского Реала. Португалец на 74-й минуте игры Реал Сосьедад - Реал Мадрид пробил штрафной и мяч, зацепив Пепе, залетел в ворота. Официально этот гол записали на Пепе, но мадридский Реал посчитал, что автор гола как раз таки Роналду и до сих пор, несмотря на официальные данные Реал и Marca продолжают так считать. 

Тот самый гол Роналду (Пепе) в ворота Сосьедада: 

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Смотрите этот гол и делайте выводы сами, засчитывать этот гол на счет Криштиану или нет. Но официальная статистика гласит, что Роналду забил 699 голов на данный момент в своей карьере, а не 700. Но, никто не сомневается, что Роналду забьет как 700, так и может 800 голов в своей карьере. 

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Кстати, ближайшая возможность забить уже официально 700-й гол в карьере у Роналду будет уже 14 октября в матче отбора Евро-2020 Украина - Португалия. Поединок пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве.

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Сборная Португалии, Криштиану Роналду, ФК Реал, Футбол, ФК Реал Сосьедад, Новости футбола.
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