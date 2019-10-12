Отбор Евро-2020: какие матчи можно посмотреть в Украине 12 октября

Новости спорта:Представляем вашему вниманию расписание трансляций матчей отбора Евро-2020 в Украине.

Сегодня, 12 октября, в рамках квалификации Евро-2020 будут сыграны восемь поединков. Представляем вашему вниманию список матчей, которые можно посмотреть в прямом эфире на украинских телеканалах.

Грузия - Ирландия

Стадион - "Динамо-Арена", Тбилиси. Прямая трансляция - канал "Футбол 2". Начало матча - 16:00.

Босния и Герцеговина - Финляндия

Стадион - "Билино Поле", Зеница. Прямая трансляция - "Футбол 1". Начало матча - 18:00.

Дания - Швейцария

Стадион - "Телла Паркен", Копенгаген. Прямая трансляция - "Футбол 2". Начало матча - 18:00.

Норвегия - Испания

Стадион - "Уллевол", Осло. Прямая трансляция - "Футбол 1". Начало матча - 21:45.

Италия - Греция

Стадион - "Олимпико", Рим. Прямая трансляция - "Футбол 2". Начало матча - 21:45.

Начало всех матчей указано по киевскому времени.

Напомним, вчера национальная сборная Украины встречалась со сборной Литвы и одержала уверенную победу со счетом 2:0. Это позволило команде Шевченко закрепиться на первом месте и приблизиться еще на шаг к Евро-2020.

Следующий поединок сборная Украины сыграет 14 октября против сборной Португалии. Поединок пройдет в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".