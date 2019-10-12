Отбор Евро-2020: какие матчи можно посмотреть в Украине 12 октября

Сегодня, 12 октября, в рамках квалификации Евро-2020 будут сыграны восемь поединков. Представляем вашему вниманию список матчей, которые можно посмотреть в прямом эфире на украинских телеканалах.
Грузия - Ирландия
Стадион - "Динамо-Арена", Тбилиси. Прямая трансляция - канал "Футбол 2". Начало матча - 16:00.
Босния и Герцеговина - Финляндия
Стадион - "Билино Поле", Зеница. Прямая трансляция - "Футбол 1". Начало матча - 18:00.
Дания - Швейцария
Стадион - "Телла Паркен", Копенгаген. Прямая трансляция - "Футбол 2". Начало матча - 18:00.
Норвегия - Испания
Стадион - "Уллевол", Осло. Прямая трансляция - "Футбол 1". Начало матча - 21:45.
Италия - Греция
Стадион - "Олимпико", Рим. Прямая трансляция - "Футбол 2". Начало матча - 21:45.
Начало всех матчей указано по киевскому времени.
Напомним, вчера национальная сборная Украины встречалась со сборной Литвы и одержала уверенную победу со счетом 2:0. Это позволило команде Шевченко закрепиться на первом месте и приблизиться еще на шаг к Евро-2020.
Следующий поединок сборная Украины сыграет 14 октября против сборной Португалии. Поединок пройдет в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".