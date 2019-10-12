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Шевченко о матче с Португалией: Важно показать отличный футбол

Шевченко о матче с Португалией: Важно показать отличный футбол
11:58 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: УАФ

Новости спорта:11 октября сборная Украины обыграла Литву в рамках отбора Евро-2020 и практически обеспечила себе выход на чемпионат Европы 2020 года.

Наставник Андрей Шевченко прокомментировал матч в интервью каналу Футбол 1.

"Я доволен игрой, ведь ребята профессионально подошли к делу. Я им говорил, что в таких матчах осечек никогда давать нельзя. Вдохновляет, что сыграли сбалансированно, а также избежали травм. Хотелось бы забить больше голов, и если бы получше была реализация, то счет был бы иным. Быстрый гол? Задачи спешить куда-то не было".

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"Была задача четко организовать игру, и при правильном перемещении мы понимали, что свои шансы найдем. Спешить точно не нужно было".

"1-е место? Для меня важно выйти на Евро. Да, нас ждет матч с Португалией. Украина будет смотреть, нас будут поддерживать. Это совсем другого класса команда. Важно показать отличный футбол. Этого я жду. Очень приятно, что возвращаемся в Киев. Знаю, что много билетов продано", - сказал Шевченко.

Матч с Португалией состоится 14-го октября.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Новости футбола.
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