Украина - Нигерия: стартовые составы команд

Новости спорта:Представляем вашему вниманию стартовые составы команд на товарищеский поединок Украина - Нигерия.

Сегодня, 10 сентября, национальная сборная Украины сыграет товарищеский поединок против сборной Нигерии. Матч пройдет на стадионе "Днепр-Арена". Наставники команд определились с составами на этот матч.

Представляем вашему вниманию стартовые составы команд:

Украина: Лунин – Соболь, Матвиенко, Бурда, Караваев – Малиновский, Зинченко, Коваленко – Цыганков, Ярмоленко – Мораес.

Запасные: Панькив, Болбат, Кривцов, Шепелев, Коноплянка, Марлос, Пятов, Пластун, Буяльский, Мыколенко, Яремчук, Безус.

Нигерия: Езенва, Айна, Коллинс, Эсито, Еконг, Балогун, Етобо, Майя, Арибо, Деннис, Аджай.

Запасные: Чуквезе, Ихеаначо, Симон, Мадука Окой, Калу, Ивоби, Онуачу, Авазием, Осимхен, Идову, Узохо.

Напомним, начало поединка Украина - Нигерия в 21:30 по киевскому времени. Прямая трансляция будет доступна на нашем сайте.