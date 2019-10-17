Лень помог Атланте обыграть Нью-Йорк в предсезонном матче NBA

Новости спорта:Алексей Лэнь помог своей команде обыграть Нью-Йорк Никс в предсезонном матче.

Украинский центровой Атланта Хокс Алексей Лэнь помог своей команде обыграть Нью-Йорк Никс в предсезонном матче.

Лэнь провел на площадке немногим больше 23 минут, за это время не набрав очков, отдав 4 передачи и совершив 9 подборов. Ни один из его десяти бросков (три — из-за дуги) не пришелся в цель.

Лучшим в составе Хокс в этот вечер стал разыгрывающий Трэй Янг, на счету которого 23 очка, 5 подборов и 9 передач. Форвард Джон Коллинс, в свою очередь, отметился дабл-даблом.

Перед стартом регулярного чемпионата Атланта проведет еще один предсезонный матч против Чикаго Буллз в ночь на пятницу, 18 октября. В ночь на 25 октября Хокс начнут официальную часть сезона матчем против Детройт Пистонз.

НБА. Предсезонный матч

Атланта Хокс — Нью-Йорк Никс 100:96 (27:25, 34:29, 19:17, 20:25)

Атланта: Янг (23), Картер (17), Хантер (15), Паркер (12), Коллинс (12 + 14 подборов), Лэнь (9 подборов + 4 передачи)

Нью-Йорк: Рэндл (20), Портис (16), Моррис (14), Барретт (12), Нокс (11)