Черкасские Мавпы на месяц остались без капитана

Новости спорта:Капитан Черкасских Мавп Александр Кольченко сламал ребро и пропустит месяц.

Капитан “Черкасских Мавп” Александр Кольченко получил травму по ходу выездного матча с “Одессой” (80:69). Сразу после окончания поединка, игрок отправился на обследование в больницу, где получил неутешительный диагноз.

Как сообщает официальный сайт “Мавп”, у Кольченко перелом ребра. Более детально о травме рассказал врач черкасского клуба в комментарии клубной пресс-службе:

Виктор Козырев, врач “Черкасских Мавп”: «Обследование показало, что у Саши перелом хрящевой части 9-го ребра. При такой травме естественно, что игрок не может получать любые нагрузки в течение 3-4 недель. Все зависит от организма, но общий прогноз касается именно таких сроков».

Свой следующий матч “Мавпы” сыграют в субботу, 12 октября, в 14:00 против южненского “Химика”.