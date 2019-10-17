МБК Николаев добыл первую победу в сезоне

Новости спорта:Баскетбольный клуб Николаев в тяжелом матче обыграл Харьковских Соколов.

Сегодня, 17 октября, состоялся очередной матч украинской Суперлиги, в котором Николаев принимал новичков высшего дивизиона Харьковских Соколов.

Николаев - Харьковские Соколы 74:73 (21:14, 11:17, 30:22, 12:22)

Николаев: Онуфриев 16, Луценко 15, Зотов 10 + 11 передач + 3 перехвата

Соколы: Джексон 18 + 7 подборов, Бояркин 17, Тиг 15 + 6 подборов

Николаев мощно стартовал, но во второй четверти гости пришли в себя. Однако после большого перерыва ситуация повторилась и на последнюю десятиминутку хозяева выходили с +11.

Подопечные Владимира практически совершили камбэк, но довести финальную атаку до логического завершения не получилось. Николаев добыл свою первую победу, Соколы с показателем 0-5 замыкают турнирную таблицу Суперлиги.